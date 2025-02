THE BLOODY HELL fühlt es auch

Heute ging das Video zur neuen, digitalen Single 'Feel It Too' der kanadischen Punk-Rock-Formation THE BLOODY HELL online, einer Vorabauskopplung aus dem nächsten Album "Blood Code", das später im Jahr erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=PBVb38qrwKY

