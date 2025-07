Von der Punk-Rock-Truppe THE BLOODY HELL aus Kanada ist eine neue, digitale Single 'Are You Happy?' erschienen, eine Vorabauskopplung aus dem noch für dieses Jahr erwarteten Album "Blood Code".







https://www.youtube.com/watch?v=HGh3tCP5dqw

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: the bloody hell blood code are you happy