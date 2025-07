Gewinnspiel: LEFT TO DIE live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben heute etwas richtig Tolles für euch.

LEFT TO DIE, die Death-Metal-Giganten, die dem Erbe von DEATHs "Leprosy" und "Scream Bloody Gore" huldigen, reisen erneut über den Atlantik für die „Scream Bloody More"-Tour 2025!

Mit ehemaligen Mitgliedern von DEATH, OBITUARY, MASSACRE und GRUESOME bringt diese All-Star-Besetzung den rohen, unerbittlichen Sound des Old-School-Death-Metal direkt zu euch nach Hause.

Hier geht es um folgende Dates:

25.09.25 DE - Stuttgart / Kulturquartier

26.09.25 DE - Saarbrücken / Garage (Club)

27.09.25 DE - Essen / Turock

28.09.25 DE - Herford / Kulturwerk

30.09.25 DE - Berlin / Modus

01.10.25 DE - Leipzig / Hellraiser

02.10.25 DE - Munich / Backstage Halle

Ihr wollt dabei sein und euch einmal ordentlich von LEFT TO DIE durch den Fleischwolf drehen lassen?

Kein Problem, wir haben 2 x 2 Gästelistenplätze für euch.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, an welche legendäre Band sich LEFT TO DIE anlehnt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!