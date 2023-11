THE BLACK CROWES: Neues Video

Am 15. Dezember soll die Deluxe Edition des 1992er Albums "The Southern Harmony And Musical Companion" der BLACK CROWES erscheinen. Zum Bonusmaterial gehört ein neuer Mix von '99 Pounds', einem Cover von der amerikanischen Sängerin Ann Peebles.





