THE BEAUTY OF GEMINA: Jubiläumstour für 2027 bestätigt

Die schweizerische Gothic-Rock-Institution THE BEAUTY OF GEMINA feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Michael Sele, der Sänger den Band, hatte es bereits bei der kürzlich zu Ende gegangenen "Veil Of Rain"-Tour in Leipzig angekündigt, dass das Jubiläum gebührend mit den Fans gefeiert werden soll.



Neben der angekündigten Tour wird es auch ein neues Album geben. Zu den Konzerten werden nicht nur ihre Klassiker und selten gespielte Perlen zu erleben sein, sondern auch neues Material wird präsentiert.



Die Band sagt dazu: "2027 wird kein Rückblick  sondern ein Aufbruch. Eine Reise durch 20 Jahre musikalische Dunkelheit, Schönheit und Leidenschaft. Und der Beweis, dass wahre Melancholie zeitlos ist."



Folgende Termine stehen fest:

Mi, 20.10.2027 Augsburg (DE)  Spectrum

Do, 21.10.2027 Leipzig (DE)  Moritzbastei

Fr, 22.10.2027 Hamburg (DE)  Betty

Sa, 23.10.2027 Hannover (DE)  Musikzentrum

Mi, 27.10.2027 Stuttgart (DE)  Im Wizemann Studio

Do, 28.10.2027 Oberhausen (DE)  Kulttempel

Sa, 30.10.2027 Frankfurt (DE)  Das Bett

So, 31.10.2027 Lindau (DE)  Club Vaudeville

Do, 04.11.2027 Kassel (DE)  Goldgrube

Fr, 05.11.2027 Berlin (DE)  Mikropol

Sa, 06.11.2027 Dresden (DE)  GrooveStation



Der Vorverkauf hat bereits begonnen.



Live sind die Musiker 2026 wie folgt zu erleben:

Live ist die Band in diesem Jahr weiterhin wie folgt zu erleben:

18.04.2026 Mels (CH), Altes Kino (Trio+)

25.05.2026 Leipzig (DE), WGT (Trio+)

05.07.2026 Basel (CH), Römertheater Augusta Raurica (Festival)

05.09.2026 Deutzen (DE) NCN-Festival

18.12.2026 Zürich (CH), Altes Krematorium (Trio+)

19.12.2026 Zürich (CH), Altes Krematorium (Trio+)



"Schatten über dem Nichts"

(feat. Katharina Thalbach & Stefania Verità)

16.01.2026 Lünen (DE), Theater

03.05.2026 Hamburg (DE), Theater

19.09.2026 Saarbrücken (DE), Theater

27.09.2026 Herford (DE), Theater

31.10.2026 Fürth (DE), Theater

06.11.2026 Wolfenbüttel (DE), Lessing Theater

07.11.2026 Wolfenbüttel (DE), Lessing Theater

https://www.youtube.com/watch?v=3MFv_8TVOI4