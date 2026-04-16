NCN 2026: DIARY OF DREAMS, L'ÂME IMMORTELLE und weitere Bands bestätigt
Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
DIARY OF DREAMS
OZIBUT
CONTAINER 90
L'ÂME IMMORTELLE
MENTICIDE
LES CHASSEURS DE LA NUIT
LONE ASSEMBLY 111
TC75
SCHÖNGEIST
WINTER SEVERITY INDEX
Bisher bestätigt waren:
BEYOND BORDER
LOVELORN DOLLS
DIE KRUPPS
THE BEAUTY OF GEMINA
EXTIZE
NEMUER
PANKOW
MAYFLOWER MADAME
JUNKIE KUT
PETER HEPPNER
RINA PAVAR
ELINBORG
SIERRA VEINS
AMBASSADOR21
GRUNDEIS
SIGLO XX
MRDTC
VANGUARD
SAMSAS TRAUM
BAGGER 258
MARC ALMOND (Best-Of SOFTCELL und Solo)
GIRLS UNDER GLASS (Best-Of-Show zum 40-jährigen Bestehen)
MELOTRON
OF THE WAND AND THE MOON
INTENT:OUTTAKE
THE FOREIGN RESORT
ATLAS BIRD
HINFORT
Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.
Bereits am 03.09.2026 gibt es die bekannte Warm-Up-Party. Bei dieser werden PRAGER HANDGRIFF, TYSKE LUDDER und zwei weitere Bands zu erleben sein.
Die Tickets sind im Festival-Onlineshop erhältlich.
