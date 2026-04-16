PRINCE OF FAILURE - Debüt von Daniel Tompkins (TESSERACT) und Paul Ortiz (CHIMP SPANNER)!
Freunde und Freundinnen moderner Töne horchen auf, denn TESSERACT-Sänger Daniel Tompkins und CHIMP SPANNER-Mastermind Paul Ortiz haben sich für PRINCE OF FAILURE zusammengetan und werden am 19.06.2026 via KScope/Edel das Debüt-Album "Prince Of Failure" veröffentlichen.
Die erste Single 'Horizon' gibt es zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=8YqUCpw4_jU
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. The Glass Veil [01:38]
02. Dream Stealer [05:20]
03. Moonlight [04:09]
04. Phantom [04:01]
05. Fragile Crown [03:14]
06. Saturns Shadow [04:16]
07. Silent Throne [04:50]
08. Horizon (feat. Kristyn Hope) [05:08]
09. Palace of Echoes [00:42]
10. Prince of Failure [03:39]
11. Heartless [03:36]
12. Jaded Mantra [05:43]
