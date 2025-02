THE BATALLION leckt an der Klinge

Die norwegische Black Thrash-Kombo THE BATALLION präsentiert mit 'Lick The Blade' den Titeltrack ihrer neuen 2-Track EP, die am 28. Februar 2025 über Soulseller Records erscheint.

Die Band wird im Laufe des Jahres 2025 eine Full-Length-LP mit weiterem neuen Material aufnehmen.

Lick The Blade

https://www.youtube.com/watch?v=mXjnuR0ATHI