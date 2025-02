RIOT V feiert 50-jähriges Jubiläum

Die amerikanische Power Metal-Legende RIOT V kehrt zum 50-jährigen Jubiläum nach Europa zurück. CRYSTAL VIPER ist als Special Guest mit dabei!

Die Band feiert ihr 50-jähriges Bandjubiläum mit einer Reihe von exklusiven Live-Shows in Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Österreich, Schweden und Dänemark. Die Tour beginnt mit einer einzigartigen Live-Show auf dem KEEP IT TRUE Festival in Deutschland, wo die Band ein zusätzliches Set mit Special Guests spielen wird. Bei allen anderen Shows dieser Tour werden RIOT V eine Auswahl an klassischen Songs sowie einige neue Fan-Favoriten aus dem aktuellen Album "Mean Streets" spielen. Mit von der Partie ist CRYSTAL VIPER, die ihr immer noch aktuelles Studioalbum "The Silver Key" aus dem letzten Sommer promoten.

Die Termine:

25/04 Germany, Lauda-Koenigshofen, Keep It True *

27/04 Switzerland, Aarburg, Musigburg *

30/04 Italy, Milano, Legend

01/05 Italy, Rome, Traffic

02/05 Italy, Bologna, Alchemica

03/05 Slovenia, Medvode, Klub Jedro

04/05 Austria, Wien, Viper Room

03/07 Sweden, Gothenburg, The Abyss

04/07 Denmark, Copenhagen, Rust

05/07 Sweden, Knislinge, Time To Rock Festival

MORE DATES TBA

* without CRYSTAL VIPER