THE AMENTA: Eine Hommage an KILLING JOKE

Auf der neuen EP "Plague Of Locus" (VÖ:19.10.23) hat die australische Death-Metal-Bands THE AMENTA ein Cover von 'Asteroids' drauf gepackt. Der Song stammt aus der Feder der britischen Kult-Rockband KILLING JOKE.

Die Band dazu:

"KILLING JOKE ist eine Band, die THE AMENTA und höchstwahrscheinlich viele andere Extreme-Metal-Bands auf unzählige Arten inspiriert hat. Wir hätten eine beliebige Anzahl von KILLING JOKE-Songs zum Covern auswählen können, da ihr Katalog so viele unglaubliche Songs und Auftritte enthält, aber als Dave (Drummer Anmerk. d. Red) 'Asteroid' vorschlug, fühlte es sich sofort richtig an. Das Original hat eine Kraft und einen unbestreitbaren Groove, und wir wussten, dass es sich gut für unsere heftigeren Stile eignen würde. Vielleicht ist dies eines der Cover, das sich nicht allzu sehr vom Original unterscheidet, aber bei so einem Groove lohnt es sich nicht, sich darauf einzulassen. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen und den Original-Synthesizer-Geräusch durch eine wirklich beschissene Violine ersetzt, aber der Kern davon ist immer noch dieser nihilistische Schwung."