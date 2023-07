THE 69 EYES grüßen mit einem freundlichen Aloha! aus der Hölle

Dass sich die finnischen Gothic Metaller THE 69 EYES auch mal gerne im Rock 'n' Roll- und Rockabilly- Bereich tummeln, ist ja bekannt. Jetzt überraschen sie uns mit einem Cover des THE CRAMPS Klassikers 'Aloha From Hell', samt Video.



Der Song stammt ursprünglich vom 1986er Album "A Date With Elvis", der dritte Longplayer und kommerzielle Durchbruch von THE CRAMPS. Das Tribute Album "Goo Goo Muck – A Tribute To The Cramps" erscheint am 4. August 2023 via Cleopatra Records.



Die neue Version von 'Aloha From Hell' vereint Boogie Woogie mit dem unverwechselbaren Goth Metal-Sound von THE 69 EYES und natürlich der unverwechselbaren Stimme von Frontmann Jyrki 69.



Aloha From Hell







https://www.youtube.com/watch?v=yz4wcj6gzeU

