THALIA: Neues Album im April

Am 26. April soll das neue Album "The River Of Books" der französischen Rockgruppe THALIA auf den Markt kommen. Als erste, digitale Single ist heute das Titelstück erschienen. Zeitgleich wurde ein Textclip dazu veröffentlicht.





