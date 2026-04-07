TEUTONIC SLAUGHTER: Neues Video zu 'Hostage'

Nachdem die Ruhrgebiets-Thrasher von TEUTONIC SLAUGHTER Ende Januar ihr drittes Album "Cheap Food" herausgebracht haben, folgt nun ein weiteres Video, diesmal zum Song 'Hostage'.

In dem Video kann man Philip, Fabian, Nico und Ivan bei einem Konzert im heimischen "Dröhnschuppen" sehen.

Den nächsten Liveauftritt gibt es dann ebenfalls vor heimischen Publikum, beim Gladbeck Metal Bash Open Air, das dieses Jahr von POWERMETAL.de präsentiert wird.

Hostage (live, Dröhnschuppen)

https://www.youtube.com/watch?v=_2vM8UQ11fo