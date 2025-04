TESTAMENT und OBITUARY auf Double-Headliner-Tour

Noch ist es nicht lange her, dass TESTAMENT gemeinsam mit den Thrash-Giganten von KREATOR auf Tour war. Die "Klash Of The Titans"-Tour war für viele Enthusiasten des Thrash Metal ein Highlight.



Nun wurde ein weiteres Thrash-Package der amerikanischen Thrash-Urgesteine angekündigt. Noch dieses Jahr im Oktober geht TESTAMENT mit den amerikanischen Death-Metalern von OBITUARY auf Double-Headliner-Tour. Doch das ist noch nicht alles – als Support-Acts sind weitere große Namen dabei: DESTRUCTION und GOATWHORE werden die Locations in ganz Europa zum Brennen bringen.



Die Daten in der Übersicht:



05.10.2025 (DE) Hannover – Capitol

07.10.2025 (UK) Bristol – Beacon

08.10.2025 (UK) Birmingham – O2 Academy

09.10.2025 (IR) Dublin – Olympia Theatre

10.10.2025 (UK) Manchester – Academy

11.10.2025 (UK) London – O2 Forum Kentish Town

12.10.2025 (BE) Antwerpen – Trix

13.10.2025 (DE) Stuttgart – LKA Longhorn

14.10.2025 (DE) Hamburg – Grosse Freiheit 36

16.10.2025 (CH) Pratteln – Z7

17.10.2025 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

18.10.2025 (IT) Mailand – Live Club

19.10.2025 (DE) Saarbrücken – Garage

21.10.2025 (SL) Ljubljana – Media Center

22.10.2025 (AT) Wien – Arena

23.10.2025 (PL) Breslau – A2

24.10.2025 (DE) München – Tonhalle

25.10.2025 (DE) Oberhausen) – Turbinenhalle

26.10.2025 (NL) Utrecht) – Tivoli Vredenburg

