TERRA ATLANTICA begibt sich in die Karibik
Am 26. September 2025 erscheint via Scarlet Records "Oceans", das neue Album von TERRA ATLANTICA. Mit 'Caribbean Shores' hat die Band eine zweite Singleauskopplung samt Lyric-Video veröffentlicht.
"Dieser experimentelle Midtempo-Song verbindet die kraftvolle Energie des klassischen Power Metal und harmonische Chöre à la EDGUY mit den lebhaften Rhythmen kubanischer Musik und einem Hauch von Reggaeton. Das Ergebnis ist ein Klangfeuerwerk, das pure Sommerurlaubsstimmung versprüht. Es ist eine Hymne an die Flucht aus dem Alltag, an das Träumen von einer sonnigen Insel, auf der man alle Sorgen vergisst und das Leben in vollen Zügen genießt."
Caribbean Shores
https://www.youtube.com/watch?v=juzepqVKHWA
