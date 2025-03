TEMPLE FANG lüftet durch

Das Quartett aus Amsterdam wird am 25.04.2025 ein neues Album namens "Lifted By The Wind" via Stickman Records erscheinen lassen. Zudem wird die Psychedelic Rock Band auf Tour gehen und diverse Festivals spielen.

Wie das aussehen könnte, hier als Eindruck.

Hier die Tourdaten:

08.03.2025 Tilburg (NL), Into the Shadow

29.03.2025 Terneuzen (NL), Terneuzen on Fire

23.03.2025 Köln (DE), Sonic Ballroom

24.04.2025 Duisburg (DE), Bora

25.04.2025 Münster (DE), Rare Guitar

26.04.2025 Jena (DE,) Kuba

27.04.2025 Dresden (DE), Chemiefabrik

28.04.2025 Hamburg (DE), Markthalle

30.04.2025 Amsterdam (NL), Secret Show w/Heath

02.05.2025 Eindhoven (NL), Effenaar w/Mojo & the Kitchen Brothers

03.05.2025 Haarlem (NL), Slachthuis w/Heath

05.05.2025 Augsburg (DE), Soho Stage

06.05.2025 Salzburg (AT), Rockhouse Bar w/Black Pyramid

07.05.2025 Stuttgart (DE), Goldmarks

08.05.2025 Winterthur (CH), Gaswerk

09.05.2025 Seewen (CH), Gaswerk

10.05.2025 Delémont (CH), SAS

11.05.2025 Barberaz (FR), Brin de Zinc

13.05.2025 Esch-Alzette (LUX), Kulturfabrik w/Elder

14.05.2025 Tourcoing (FR), Le Grand Mix w/Elder

15.05.2025 Rotterdam (NL), Baroeg @ Rotown

16.05.2025 Groningen (NL), Vera w/Heath

17.05.2025 Nijmegen (NL), Sonic Whip

19.05.2025 Frankfurt (DE), Das Bett w/The Devil and The Almighty Blues

20.05.2025 Karlsruhe (DE), P8 w/The Devil and The Almighty Blues

21.05.2025 Bielefeld (DE), Forum w/The Devil and The Almighty Blues

22.05.2025 Leipzig (DE), Werk 2 w/The Devil and The Almighty Blues

23.05.2025 Oldenburg (DE), Cadillac Club

24.05.2025 Berlin (DE), Desertfest

08.06.2025 Schlitz (DE), Moon Festival

13.06.2025 Deventer (NL), Burgerweeshuis w/Dool