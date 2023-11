TARJA: Dark Christmas-Tour 2023

Mit dem Weihnachtsalbum "Dark Christmas", das am 10. November 2023 via earMUSIC erscheint, läutet TARJA die festliche Jahreszeit ein. Mitten zwischen bekannten Weihnachtsliedern gibt es mit 'Dark Christmas' auch einen eigenen Weihnachtssong.



Tarja:

"Ich freue mich immer, das Jahr auf meinen Konzertreisen mit weihnachtlicher Musik ausklingen zu lassen. Diese besondere Art der Konzerte habe ich bereits 2005 ins Leben gerufen. Für mich und meine Fans aus aller Welt ist dies eine echte Tradition geworden. Diese Konzerte in Kirchen, Theatern oder Konzertsälen sind immer etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, euch auf meiner Dark Christmas-Tour wiederzusehen" – Tarja.



"Dark Christmas" Trackliste:



01-The First Noel

02-Frosty The Snowman

03-Holy Night

04-Dark Christmas

05-Jingle Bell Rock

06-White Christmas

07-All I Want For Christmas Is You

08-Wonderful Christmastime

09-Last Christmas

10-Jingle Bells

11-Rudolph The Red-Nosed Reindeer

12-Angels We Have Heard On High



Dark Christmas-Tour 2023:



03.12.2023 Sofia – NDK (BGR)

04.12.2023 Bukarest – Arenele Romane (ROU)

05.12.2023 Cluj-Napaco – From Space (ROU)

07.12.2023 Berlin – Passionskirche (GER)

08.12.2023 Bochum – Christuskirche (GER)

10.12.2023 Kerimäki - Kerimäen Puukirkko (FIN)

11.12.2023 Salo – Uskelan Kirkko( FIN)

13.12.2023 Kouvola – Kuusannosken Kirkko (FIN)

14.12.2023 Tampere – Tuomiokirkko (FIN)

17.12.2023 Dresden – Alter Schlachthof (GER)

19.12.2023 Olmütz – Flora (CZE)

20.12.2023 Bron – Sono Centrum (CZE)

21.12.2023 Ostrava – Gong (CZE)

Zur Einstimmung gibt es auch direkt ein Video vo 'Frosty The Snowman':



Frosty The Snowman





https://www.youtube.com/watch?v=Kix4fCr91p8