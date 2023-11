Was wäre Halloween ohne ALICE COOPER?

Deshalb ist auch pünktlich zu Halloween die limitierte Vinyl-Sonderedition von ALICE COOPERs neuem Album "Road" in Orange Marbled überall erhältlich.



Passend dazu erscheint heute das brandneue Musikvideo zu 'Dead Don't Dance'. Der Song, der aus seinem letzten Studioalbum "Road" stammt, zeigt ALICE COOPER und seine Bandkollegen in Höchstform. Das offizielle Video bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen mit nie zuvor gesehenen Aufnahmen von Alice Cooper und seiner Band "on the road".



Nun denn, Happy Aliceween!



Dead Don't Dance







https://www.youtube.com/watch?v=Vswz6XJixaI



Quelle: Kai Manke/networking Media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alice cooper road the dead dont dance