TAN NOZ mit Debütalbum

Das Duo, bestehend aus Kadeg und Cide, welches eher unter dem Namen TAN NOZ bekannt ist, veröffentlichte nun sein erstes Studioalbum. Die Folk-Metal-Scheibe "Mojennoù" ist nach der Demo "Yehed Mad" (2008) und der EP "Légendes" (2015), das längst überfällige Lebenszeichen aus Nantes (Frankreich).





"Mojennoù" Trackliste:





01-Karr an Ankou

02-Karrig an Ankou

03-Marche funèbre

04-Gwerz an Ankoù I

05-Gwerz an Ankoù II

06-La mort invitée à un repas

Quelle: TAN NOZ Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: tan noz mojenno