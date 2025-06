SANGUISUGABOGG mit neuem Video zum Album

Die US-Amerikaner von SANGUISUGABOGG haben die Single 'Abhorrent Contraception' aus ihrem angekündigten Album "Hideous Aftermath" veröffentlicht und dem Track auf YouTube ein Video spendiert.

Der neue Langspieler wird am 10.10.2025 via Century Media Records auf den Markt gebracht und ist das dritte Album der Death-Metaller um Frontmann Devin.





"Hideous Aftermath" Trackliste:





01-Rotted Entaglement

02-Felony Abuse Of A Corpse

03-Ritual Autophagia

04-Heinous Testimony

05-Abhorrent Contraception

06-Repulsive Demise

07-Erotic Beheading

08-Sanctified Defilement

09-Semi Automatic Facial Reconstruction

10-Paid In Flesh





Abhorrent Contraception (Feat. Josh Welshman of Defeated Sanity) (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=moaTy4vQ2BY

