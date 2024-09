TANKARD mag Himbeereis zum Frühstück

Zwei Jahre nach dem großen, 40jährigen Bandjubiläum und dem sehr erfolgreichen "Pavlov's Dawgs" Album (welches Platz 8 der offiziellen deutschen Album-Charts belegte), meldet sich das Frankfurter Urgestein dieses Jahr mit einer Reihe von Wiederveröffentlichungen zurück. Die von 1996 bis 2000 über Century Media veröffentlichten Alben "Kings Of Beer" und "Disco Destroyer", sowie das als TANKWART aufgenommene Schlager-Album "Himbeergeist zum Frühstück", werden am 18. Oktober 2024 von Reaper Entertainment, remastered und mit neuem Artwork, auf CD und Vinyl wiederveröffentlicht.



Im Rahmen der exklusiven Frühschoppen-Show auf dem diesjärigen Wacken-Open-Air, spielte die Band daher, zum ersten Mal seit vielen Jahren, passend zum Motto den TANKWART Klassiker "Himbeereis zum Frühstück".

Das Live-Video könnt ihr euch jetzt anschauen!



Himbeereis zum Frühstück (Live at Wacken-Open-Air 2024)







https://www.youtube.com/watch?v=vzwZun6lbPk

