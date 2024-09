Neuigkeiten von OUR MIRAGE

Die neue Single 'Right Now' von OUR MIRAGE markiert den Anfang einer neuen Ära für die Band und die Vorausschau auf weitere innovative Musik.



Auch auf Tour kann man OUR MIRAGE sehen, denn die Band ist mit DEAD BY APRIL auf Tour, ein weitere Special Guest ist ALL FACES DOWN.



"Dead By April - The Affliction Europe Tour 2024"



03.10.24 (CZ) Prag (new show): MeetFactory

04.10.24 (PL) Warschau: Proxima

05.10.24 (DE) Berlin: SO36

06.10.24 (DE) Hamburg: Fabrik

07.10.24 (DE) Stuttgart: Im Wizemann

08.10.24 (NL) Amsterdam: Melkweg (sold out)

09.10.24 (DE) München: Backstage

10.10.24 (DE) Frankfurt: Batschkapp

11.10.24 (DE) Köln: Essigfabrik (sold out)

12.10.24 (AT) Vorchdorf: Metalnight Outbreak

13.10.24 (AT) Wien Flex: (new show)



Right Now







https://www.youtube.com/watch?v=tPxnYlY24pQ



