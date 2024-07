TANKARD kommt zum Biertrinken und Musik Machen

Sollte man ja auch nicht trennen, oder? Also, erst kräftig headbangen und dann mit den Jungs eine Kaltschale. Wo geht das? Hier, denn die deutschen THRASHER haben schon mal preisgegeben, wo und dann das Bier kalt gestellt sein sollte:

Fr., 13. September Mannheim (DE), 7er Club



Sa, 14. September Uden (NL), De Pul



Fr., 27. September Nürnberg (DE), Festsaal/Künstlerhaus



Sa., 28 .September Kassel (DE), Schlachthof



Fr, 11. Oktober Coesfeld (DE), Fabrik



Sa.12. Oktober Arnhem (NL), Willemeen



Sa., 9. November Berlin (DE), Astra



Fr., 15. November Siegburg (DE), Kubana



Sa., 16. November Dresden (DE), Pushkin



Fr., 06. Dezember Wiesbaden (DE), Kesselhaus



Sa., 07. Dezember Markneukirchen (DE), Musikhalle



Fr., 27. Dezember Trier (DE), Mergener Hof



Sa,. 28. Dezember Stuttgart (DE), Im Wizemann



So., 29. Dezember Lörrach (DE), AltesWasserwerk



2025:



Fr., 17. Januar 2025 Aschaffenburg (DE), Colos Saal



Sa., 18 .Januar 2025 Oud-Turnhout (BE), OC de Djoelen (Aauw Ijzer-Festival)



Do., 30. Januar - Mo., 3. Februar 2025 Miami (US) to Ocho Rios(JM), 70000 TONSOFMETAL



Sa., 15. Februar 2025 Weiden (DE), Salute



Mi., 26. März 2025 Pardubice (CZ), Zluty Pes



Do., 27. März 2025 Jablunkov (CZ), Rokac



Fr., 28. März 2025 Slavicin (CZ), Sokolovna



Sa., 29. März 2025 Suchdol nad Luznicí (CZ), KD Rocktime



Sa., 10. Mai Gladbeck (DE), Gladbeck Metal Bash Open Air



Fr., 30. Mai Kirchdorf/Haag (DE), Bavarian Battle Open Air



Sa., 31. Mai Oberndorf am Lech (DE), Bavarian Metalheadz Open Air '25



So. 08. Juni Öttingen (DE), Camping Battleground Open Air



Tickets gibt es über die Links in der Tourliste auf der offiziellen Webseite der hessischen Buben. Die Tour heißt übrigens tief philosophisch: Der Morgen danach... ist der Morgen davor!

Aber ich muss mal etwas fragen: Wenn du das Bild ansiehst auf der offiziellen Webseite, wo die Jungs sympathisch wie die Honigkuchenpferde grinsen, siehst du da unten auch Bionade-Flaschen? Ich glaube, ich muss da mal anrufen, ob die jetzt echt "a girl called lemonade" in der Mache haben.