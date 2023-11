TAKIDA mit dem dritten Streich

Am 9. Februar 2024 erscheint via Napalm Records das neue TAKIDA-Album "The Agony Flame", dazu stellt die Band heute ihre dritte Auskopplung vor, die passenderweise mit 'Third Strike' betitelt ist.



Der Kommentar der Band dazu:

"'Third Strike' handelt von Selbstsabotage. Die Hauptfigur kann noch so sehr versuchen, die Person zu sein, die sie sein möchte, Gutes zu tun, und erfolgreich zu sein – sie wird den Kampf mit den Stimmen in ihrem Kopf immer verlieren."



Die weiteren Songs des Albums "The Agony Flame" findet ihr hier auf der Trackliste:



01. Third Strike

02. The Other Side

03. Sacred Spell

04. In Time

05. Your Blood Awaits You

06. Nothing But A Misplace

07. The Loneliest Hour

08. Sickening

09. Isolated (Smoke & Mirrors)

10. On The Line

11. Second Fiddle



https://www.youtube.com/watch?v=_xU_HuJ0vsI

