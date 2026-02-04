TAILGUNNER und der Himmelskrieg

Bevor am 6. Februar 2026 über Napalm Records das neue Albums "Midnight Blitz" von TAILGUNER erscheint, gibt es mit 'War in Heaven' noch eine weitere Single-Auskopplung. Hier ist Adam Wakeman (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE), der kürzlich den Grammy für die Beste Rock Performance für den Auftritt bei BLACK SABBATHs "Back To The Beginning Happening" gewonnen hat, an den Synths zu hören.



TAILGUNNER über 'War In Heaven':

"Wenn der legendäre K. K. Downing nach einer Ballade verlangt, lässt man ihn nicht hängen. Dieser Song hat es in sich! Wir haben alles gegeben und Adam Wakeman (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE) für die Synths engagiert, um mit 'War In Heaven' einen Klassiker für die Ewigkeit zu schreiben, genau wie die Balladen der Achtziger von Bands, die wir heute noch immer lieben. Und wie es sich in den Fußstapfen dieser Giganten gehört, ist keine Ballade vollständig ohne ein mitreißendes Gitarrensolo, das bereit ist, in die Geschichtsbücher einzugehen  'War In Heaven' ist da keine Ausnahme."



War in Heaven, feat. Adam Wakeman







https://www.youtube.com/watch?v=np25HG13BCg



