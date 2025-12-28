Steve Hogarth veröffentlicht Live-Konzertmitschnitt seiner Solotour

Der Sänger der britischen Band MARILLION hat 2024 mal wieder einige Solokonzerte gegeben. Der Auftritt in Rom wurde dabei aufgenommen und wird als "SPQR" am 16. Januar 2026 als Doppel-CD plus Blu-ray im Digipack und 3-LP-Vinylausgabe über Earmusic veröffentlicht werden. Die reduzierten Arrangements und die intime Atmosphäre machen die Konzerte und auch die Tonträger zu einem Erlebnis, wie das Video, in dem Hogarth den Song 'Famous Blue Raincoat' von Leonard Cohen spielt, beweist:

Auf dem Album werden sich diese Song befinden:

CD 1:

01. Thank You Whoever You Are

02. Afraid Of Sunlight

03. White Paper

04. Famous Blue Raincoat

05. Cover My Eyes (Pain And Heaven)

06. Three Minute Boy / All You Need Is Love

07. The Deep Water

08. Sounds That Cant Be Made

09. Waiting To Happen

10. Estonia



CD 2:

01. The Crow And The Nightingale

02. Nothing To Declare

03. Acid Rain

04. Go!

05. Man Of A Thousand Faces

06. Easter

Das Album kann hier vorbstellt werden.