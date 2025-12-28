Steve Hogarth veröffentlicht Live-Konzertmitschnitt seiner Solotour
Der Sänger der britischen Band MARILLION hat 2024 mal wieder einige Solokonzerte gegeben. Der Auftritt in Rom wurde dabei aufgenommen und wird als "SPQR" am 16. Januar 2026 als Doppel-CD plus Blu-ray im Digipack und 3-LP-Vinylausgabe über Earmusic veröffentlicht werden. Die reduzierten Arrangements und die intime Atmosphäre machen die Konzerte und auch die Tonträger zu einem Erlebnis, wie das Video, in dem Hogarth den Song 'Famous Blue Raincoat' von Leonard Cohen spielt, beweist:
Auf dem Album werden sich diese Song befinden:
CD 1:
01. Thank You Whoever You Are
02. Afraid Of Sunlight
03. White Paper
04. Famous Blue Raincoat
05. Cover My Eyes (Pain And Heaven)
06. Three Minute Boy / All You Need Is Love
07. The Deep Water
08. Sounds That Cant Be Made
09. Waiting To Happen
10. Estonia
CD 2:
01. The Crow And The Nightingale
02. Nothing To Declare
03. Acid Rain
04. Go!
05. Man Of A Thousand Faces
06. Easter
Das Album kann hier vorbstellt werden.
- Quelle:
- Earmusic
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- steve hogarth spqr famous blue raincoat marillion
