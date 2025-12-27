ELEPHANT TREE mit drei Shows im April 2026
27.12.2025 | 23:19
Die britischen Doom Psychedeliker von ELEPHANT TREE werden eine kleine Konzertreise zu uns unternehmen. Unterstützt werden sie von den Braunschweigern von GAIA'S DEMISE.
07.04.2026 B58 in Braunschweig
08.04.2026 Werk 2 in Leipzig
09.04.2026 Club Stereo in Nürnberg.
