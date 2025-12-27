ELEPHANT TREE mit drei Shows im April 2026

Die britischen Doom Psychedeliker von ELEPHANT TREE werden eine kleine Konzertreise zu uns unternehmen. Unterstützt werden sie von den Braunschweigern von GAIA'S DEMISE.

07.04.2026 B58 in Braunschweig

08.04.2026 Werk 2 in Leipzig

09.04.2026 Club Stereo in Nürnberg.

Tix gibt es hier.