Erste Bands für das Stoned From The Underground im Juli 2026 in Erfurt
27.12.2025 | 22:41
Und auch im Jahre 2026 wird das Stoned From The Underground seinen festen Platz im Festivalsommer behaupten.
Nun ist die erste umfassende Charge an Bands bekannt gegeben worden:
ELDER
¡PENDEJO!
HOLLOW SHIP
NÈANDER
HÄSTSPARK
SPACE RAPTOR
YEAR OF THE GOAT
ROTOR
BELZEBONG
DÄTCHA MANDALA
S.U.G.A.R.
DÄÄCHT
MELKUS
