POWERMETAL.de präsentiert: AXXIS live 2025/26
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich, auch den zweiten Teil der "Coming Home"-Tour von AXXIS zu präsentieren!
Bevor die Jungs in den wohlverdienten Feierabend gehen, haben sie noch etwas ganz Besonderes für euch. Aber lest selbst:
"Das Jahr geht zu Ende und wir "müssen" nochmal ran, um mit den besten Fans der Welt das tolle Jahr 2025 zu feiern und abzuschließen. Wir freuen uns auf euch!
Dazu fahren wir im Jahr 2026 mit der "COMING HOME" TOUR Part II fort und sind gespannt auf viele tolle Momente mit euch!!"
Anbei die Dates:
27.12.25 D - Balingen / Dynamite Nights
28.12.25 D - Ellwangen / Dynamite Night
29.12.25 D - Ingolstadt / Eventhalle Westpark
14.03.26 D - Soest / Alter Schlachthof
16.05.26 CZ- Kurim / Rockfest
25.07.26 D - Pyras / Pyraser Classic Rock Night
01.08.26 SE- Rejmyre / Skogsröjet Festival
02.10.26 D - Lünen / LÜKAZ
03.10.26 D - Lennestadt / Festhalle
04.10.26 D - Oberhausen / Kulttempel
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- präsentation axxis live coming home tour part i 2025 part ii 2026
0 Kommentare