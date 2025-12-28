POWERMETAL.de präsentiert: AXXIS live 2025/26

POWERMETAL.de freut sich, auch den zweiten Teil der "Coming Home"-Tour von AXXIS zu präsentieren!

Bevor die Jungs in den wohlverdienten Feierabend gehen, haben sie noch etwas ganz Besonderes für euch. Aber lest selbst:

"Das Jahr geht zu Ende und wir "müssen" nochmal ran, um mit den besten Fans der Welt das tolle Jahr 2025 zu feiern und abzuschließen. Wir freuen uns auf euch!

Dazu fahren wir im Jahr 2026 mit der "COMING HOME" TOUR Part II fort und sind gespannt auf viele tolle Momente mit euch!!"

Anbei die Dates:

27.12.25 D - Balingen / Dynamite Nights

28.12.25 D - Ellwangen / Dynamite Night

29.12.25 D - Ingolstadt / Eventhalle Westpark

14.03.26 D - Soest / Alter Schlachthof

16.05.26 CZ- Kurim / Rockfest

25.07.26 D - Pyras / Pyraser Classic Rock Night

01.08.26 SE- Rejmyre / Skogsröjet Festival

02.10.26 D - Lünen / LÜKAZ

03.10.26 D - Lennestadt / Festhalle

04.10.26 D - Oberhausen / Kulttempel

