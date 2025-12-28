BLACKBRIAR ohne Tieftöner: Bassist Siebe geht

Wie die niederländische Gothic Metal-Band BLACKBRIAR heute auf ihren Social Media-Profilen mitteilt, hat Bassist Siebe Sol Sijpkens die Band aus eigenem Antrieb verlassen.

BLACKBRIAR dazu: "Über die Jahre haben wir viele intensive und bedeutende Erfahrungen zusammen gesammelt, lange Tage auf der Straße, Touren über die Ozeane, und unzählige Momente, die uns als Band und als Menschen geformt haben. Diese Kapitel werden für immer ein Teil unserer Reise sein.

Wir werden uns die Zeit nehmen, diesen unerwarteten Wechsel zu verarbeiten. Wir wünschen ihm nur das Beste, welchen Pfad er auch einschlagen wird.

Vielen Dank an alle, die uns weiterhin supporten. Wir sehen uns bald wieder."

Foto: Michael Vogt