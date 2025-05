Die kanadische Prog-Death-Gruppe SYMBIOTIC GROWTH hat einen Textclip zu 'Lost In Fractured Reveries' vom aktuellen Album "Beyond The Sleepless Aether" veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=mrfCcx7U4Fk

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: symbiotic growth beyond the sleepless aether lost in fractured reveries