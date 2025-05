SUOTANA mit neuem Album

SUOTANA ist zurück - mit "Ounas II" erscheint am 29. August ein neues Album, das über Reaper Entertainment veröffentlicht wird.

SUOTANA wird zudem im Herbst mitWOLFHEART und BEFORE THE DAWN sowie Griechenlands FULL HOUSE BREW CREW auf Europatour begeben – und den Geist von "Ounas II" über den Kontinent verbreiten:

25.09. – De Helling, Utrecht, NL

26.09. – Kulturwerk, Herford, DE

27.09. – Kubana, Siegburg, DE

29.09. – Backstage By The Mill, Paris, FR

01.10. – Logo, Hamburg, DE

02.10. – Hellraiser, Leipzig, DE

03.10. – Turock, Essen, DE

04.10. – Café Central, Weinheim, DE

05.10. – Analog Music Hall, Budapest, HU

06.10. – Klub Zaścianek, Krakau, PL

07.10. – Collosseum, Košice, SK

08.10. – Rock Café, Prag, CZ

09.10. – Orto Bar, Ljubljana, SI

10.10. – Slaughter Club, Mailand, IT

11.10. – Chollerhalle, Zug, CH

12.10. – Club Vaudeville, Lindau, DE

13.10. – Backstage, München, DE