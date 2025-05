SACRED STEEL und PORTRAIT auf Tour

Das passt doch gut zusammen. Die deutschen Stahlbrüder SACRED STEEL begeben sich im Herbst auf Tour. Dabei im Gepäck: PORTRAIT aus Schweden. Tourmotto: Supremacy Of Steel Tour 2025. Klingt gut und dröhnt hoffentlich auch gut.

Die Termine:

20.11.2025 Kopenhagen (DK) - Beta

21.11.2025 Hamburg (DE) - Bambi Galore

22.11.2025 Freiburg (DE) - Artik

23.11.2025 Herford (DE) - Kulturwerk

25.11.2025 Wien (AT) - Escape

26.11.2025 Zagreb (CR) - Mocvara

27.11.2025 Bologna (IT) - Alchemica

28.11.2025 Mailand (IT) - Slaughter Club

29.11.2025 Rom (IT) - Let It Beer