SKRÄCKEN und die süße Stille

Die schwedischen Hard Rocker SKRÄCKEN um Gitarrist Martin Nordin (u.a. LUCIFER und DEAD LORD) und Sängerin Sofie-Lee Johansson (NIGHT VIPER) veröffentlichen am 20. Juni ihr Debütalbum "Echoes From The Void" via Dying Victims Productions.

Nun hat die Band mit 'Sweet Silence' einen weiteren Song aus der Platte vorgestellt:

Sweet Silence

https://www.youtube.com/watch?v=ocoNhhdjYBA