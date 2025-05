Death Metal mit Elementen des Flamenco vermischt. Dieser interessanten Melange hat sich die französische Band IMPUREZA verschrieben. Am 11. Juli erscheint das dritte Album "Alcázares" via Season of Mist.

Reinhören könnt Ihr bis dahin in den Vorab-Song 'Pestilencia':

Pestilencia

https://www.youtube.com/watch?v=k95eykxOnKw