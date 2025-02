SWALLOW THE SUN mit Live-Video

Aus ihrem aktuellen Album "Shining" haben die Finnen von SWALLOW THE SUN die Single 'What I Have Become' ausgekoppelt und bei Youtube ein Video online gestellt. Passend zur aktuellen Tour ist der Clip ein Livemitschnitt vom HMF 2024. Alle Tourdaten gibt es kompakt auf unserer Seite bei POWERMETAL.de.

What I Have Become (Live at HMF 2024)

https://www.youtube.com/watch?v=Liv9uVHJelY

Quelle: Century Media Redakteur: Norman Wernicke Tags: swallow the sun shining what i have become live