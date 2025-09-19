SUN OF THE DYING: Neues Album "A Throne Of Ashes" angekündigt
19.09.2025 | 19:44
Die spanische Death- und Doom-Metal-Band SUN OF THE DYING wird am 21.11.2025 ihr neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "A Throne Of Ashes" und wird via AOP Records erscheinen.
Als Vorgeschmack auf das neue Werk wurde bereits die erste Single 'Black Birds Beneath Your Sky' herausgebracht.
Die Tracklist liest sich so:
1. Martyrs
2. Black Birds Beneath Your Sky
3. With Wings Aflame
4. The Greatest of Winter
5. House of Asterion
6. Of Abscence
https://www.youtube.com/watch?v=z2ujCofvisY
