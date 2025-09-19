A COLD PARADISE spricht mit dem Mond

A COLD PARADISE, das neue Projekt von ALL FOR METALs Antonio Calanna, veröffentlicht einen Videoclip zur zweiten Single 'Talking To The Moon' ein BRUNO MARS Metal-Cover.



Antonio sagt zur neuen Single:

"Diesmal ist es an der Zeit, romantisch zu werden  aber mit Power. 'Talking To The Moon' ist einer dieser Songs, den man sich normalerweise nicht als Metal-Cover vorstellen würde. Für mich war es eine besondere Herausforderung, einen der stimmlich anspruchsvollsten Songs für einen männlichen Sänger in etwas ganz Eigenes zu verwandeln. Ich wollte die emotionale Intensität des Originals bewahren und sie in die Metal-Welt übertragen. Ich hoffe, ihr genießt diese neue Interpretation!"



Talking To The Moon







https://www.youtube.com/watch?v=ADP63tbWDi0

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: antonio calanna a cold paradise talking to the moon bruno mars cover all for metal