DIE APOKALYPTISCHEN REITER und die Rache an der Wirklichkeit
Seit heute gibt es den digitalen Release von "Rache an der Wirklichkeit" der APOKALYPTISCHEN REITER. Die komplette digitale EP ist bereits über alle gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Sie ist Teil der 30 Jahre DIE APOKALYPTISCHEN REITER Anniversary Box "Freie Republik Reitermania" - die exklusiv im Bandshop am 31.10.2025 erscheinen wird.
Zum Titeltrack hat die Band ein offizielles Live-Video veröffentlicht.
"Rache an der Wirklichkeit" Trackliste:
01. Rache an der Wirklichkeit
02. Weiße Pferde
03. Ich bin Dein Freund
04. Wir sind, weil Ihr seid
Rache an der Wirklichkeit
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_zmoilnO4
