ENRAGEMENT kündigt neues Album an
Das finnische Death-Metal-Kommando ENRAGEMENT, hat für den 03.10.2025 ein neues Album angekündigt. "Extinguish All Existence" ist der vierte Langspieler, der Truppe um Frontmann Juhana Heinonen, aus dem Herzen Helsinkis und wird via Transcending Obscurity Records veröffentlicht werden. Was hinter den Kesseln lauert, zeigt ein Playthrough-Video von 'Harbingers of Degradation'.
"Extinguish All Existence" Trackliste:
01. Vorarephilia
02. Abyssal Hellscapes
03. Pathogenesis
04. Parasitic Ingress
05. Harbingers Of Degradation
06. Vesuvius
07. Hypercarnivorous
08. Insectiferous Abomination
09. Natural Mass Asphyxiation
10. Extinguish All Existence
Harbingers of Degradation drum playthrough
https://www.youtube.com/watch?v=YOEmLm1EUwU
- Quelle:
- ENRAGEMENT YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- enragement extinguish all existence harbingers of degradation
