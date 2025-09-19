OF MICE & MEN im unruhigen Wasser

Die Post-Hardcore-Truppe OF MICE & MEN hat einen weiteren Appetizer auf das, für den 14.11.2025 angekündigte Album "Another Miracle", veröffentlicht. Der Track 'Troubled Water' ist wieder mal eindrucksvoll in Szene gesetzt und u.a. auf YouTube zu finden.







Troubled Water (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=PZWapqiGzZQ

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: of mice men troubled water another miracle