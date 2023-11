SUICIDAL ANGELS auf Europatour 2024

Darauf haben wir gewartet! Es ist ja schon wieder ein paar Jährchen her, seit dem letzten Album. Tolle Neuigekeiten also – SUICIDAL ANGELS kündigen Europatour für 2024 an. Und das mit neuer Musik und neuem Album im Gepäck. Das wird groß!



Profanation over Europe 2024 tour dates:

01.03. DE - Essen, Turock

02.03. FR - Paris, Backstage By The Mill

03.03. NL - Uden, De Pul

05.03. DE - Hamburg, Logo

06.03. DE - Flensburg, Roxy

07.03. DK - Copenhagen, Beta

08.03. DE - Berlin, Orwo

09.03. DE - Leipzig, Hellraiser

10.03. PL - Warsaw, Voodoo

11.03. PL - Wroclaw, Lacznik

12.03. CZ - Prague, Modra Vopice

13.03. HU - Budapest, Barba Negra

14.03. AT - Vienna, Escape

15.03. DE - Freiburg Im Breisgau, Crash

16.03. CH - Martigny, Sunset Bar

17.03. AT - Salzburg, Rockhouse

19.03. DE - Kassel, Goldgrube

20.03. DE - Wiesbaden, Schlachthof

21.03. DE - Osnabrück, Bastard Club

22.03. NL - Amersfoort, Fluor

23.03. DE - Coesfeld, Fabrik Coesfeld

24.03. DE - Hannover, Cafe Glocksee

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Barbara Sopart Tags: suicidal angels profanation over europe tour 2024 thrash metal