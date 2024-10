SUBWAY TO SALLY: Es ist wieder Zeit für

Die Potsdamer Rocker beehren uns alle Jahre wieder mit einer Dezember-Tour, die nicht nur mehrere besondere Gäste mitbringt, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Setliste aufwartet. Damit sind die "Eisheiligen Nächte" ein Pflichtprogramm für Fans der Band, aber eben auch eine Gelegenheit für alle, eine der erfolgreichsten Bands aus dem Rock- und Mittelalter-Rock-Genre von einer besonderen Seite zu sehen.

Hier sind die Termine 2024:

13.12.24 CH-Pratteln – Z7

14.12.24 Stuttgart – Im Wizemann

20.12.24 Dortmund – Winterlights

21.12.24 Giessen – Hessenhallen

22.12.24 Dresden – Alter Schlachthof

26.12.24 Braunschweig – MEC

27.12.24 Würzburg – Posthalle

28.12.24 Bielefeld – Lokschuppen

29.12.24 Bremen – Pier2

30.12.24 Potsdam – Waschhaus

In diesem Jahr werden WARKINGS, THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS und HARPYIE als Unterstützung dabei sein. Das verspricht ein sehr abwechslungsreiches Programm, wer dabei sein möchte, sollte sich Tickets im Vorverkauf sichern, letztes Jahr waren einige Gigs bereits im Vorfeld ausverkauft, denn auch das macht die "Eisheiligen Nächte" aus: Die Hallen sind nicht so groß, dass es anonym wird, man kommt den Bands doch ordentlich nahe. Tickets gibt es bei Reservix für ungefähr 60 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr.

