Ex-GRATEFUL DEAD Phil Lesh gestorben

Am 25. Oktober ist der Bassist Phil Lesh gestorben, der zu den ständigen Mitgliedern von GRATEFUL DEAD gehörte, bei denen er seit der Gründung bis zur vorläufigen Auflösung nach Jerry Garcias Tod 1995 spielte und an deren endgültiger Beendigung 2015 er beteiligt war. Zwischenzeitlich war er auch mit PHIL LESH AND FRIENDS aktiv. Er wurde 84 Jahre alt.







https://www.youtube.com/watch?v=T5FN06LFfHk

