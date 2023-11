STRIGAMPIRE: Album im Dezember

Die Death Metaller von STRIGAMPIRE, die in diesem Jahr das Wacken Metal Battle Canada gewonnen haben, kündigen für den 15. Dezember ihr nächstes Album "All To Dominate" an. Ein Textclip zur digitalen Single 'Liberty' ging heute online.





