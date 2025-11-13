STONE NOMADS kündigt neues Album

Das texanische Doom-/Sludge-Trio STONE NOMADS meldet sich mit neuem Material zurück: Am 21.11.2025 erscheint das mittlerweile dritte Studioalbum der US-Amerikaner unter dem Titel "Empires of Stone".



Als Vorgeschmack auf den kommenden Longplayer hat die Band bereits den Track 'The Devil Lives in Texas' veröffentlicht, der auf YouTube angehört werden kann.



Fans von erdigem Doom, Sludge und Heavy Rock sollten sich den Termin also schon einmal rot im Kalender markieren.





"Empires of Stone" Trackliste:



01. Lost In The Storm

02. Eyehatesociety

03. Valley Of Souls

04. Empires Of Stone

05. Mount Aras

06. Desolate Sands

07. Death Adder

08. The Devil Lives In Texas





"The Devil Lives in Texas" by STONE NOMADS official visualizer video







https://www.youtube.com/watch?v=MfdELvUT3Sk

Quelle: STONE NOMADS YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: stone nomads empires of stone the devil lives in texas