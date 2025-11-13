STONE NOMADS kündigt neues Album "Empires of Stone" an
Das texanische Doom-/Sludge-Trio STONE NOMADS meldet sich mit neuem Material zurück: Am 21.11.2025 erscheint das mittlerweile dritte Studioalbum der US-Amerikaner unter dem Titel "Empires of Stone".
Als Vorgeschmack auf den kommenden Longplayer hat die Band bereits den Track 'The Devil Lives in Texas' veröffentlicht, der auf YouTube angehört werden kann.
Fans von erdigem Doom, Sludge und Heavy Rock sollten sich den Termin also schon einmal rot im Kalender markieren.
"Empires of Stone" Trackliste:
01. Lost In The Storm
02. Eyehatesociety
03. Valley Of Souls
04. Empires Of Stone
05. Mount Aras
06. Desolate Sands
07. Death Adder
08. The Devil Lives In Texas
"The Devil Lives in Texas" by STONE NOMADS official visualizer video
https://www.youtube.com/watch?v=MfdELvUT3Sk
- Quelle:
- STONE NOMADS YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- stone nomads empires of stone the devil lives in texas
