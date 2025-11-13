SOUTH OF HEAVEN Festival gibt finales Billing bekannt

Das SOUTH OF HEAVEN Festival Maastricht haut heute die finale Bandwelle raus. Am 6. und 7. Juni 2026 wird die Stadt erneut zum Treffpunkt für Metal-Fans aus ganz Europa.



Das Festival an der ​deutsch/niederländischen Grenze hat nun das komplette Lineup angekündigt. Zudem gibt der Veranstalter bekannt, dass es einen dritten Festivaltag geben wird. Statt Samstags und Sonntags wie noch 2025, findet 2026 auch ein verkürzter Festivaltag am Freitag statt.



Das komplette Lineup:



Freitag 5. Juni 2026

'BURGUNDIAN NIGHT'

Doors 17.00 - 00.00h



- ALESTORM

- WIND ROSE

- GLORYHAMMER





Samstag, 6. Juni 2026

Doors 11.00 - 00.00h



- MEGADETH

- SEPULTURA

- ANTHRAX

- DISMEMBER

- HELLRIPPER

- SEVERE TORTURE

- NEPHYLIM

- HAYWIRE

- BONERIPPER

- BECOMING AD





Sonntag 7.Juni 2026

Doors 11.00 - 00.00h



- BLACK LABEL SOCIETY

- CAVALERA (CHAOS A.D. set)

- CORROSION OF CONFIRMITY

- FLOTSAM AND JETSAM

- DEATH TO ALL (SYMBOLIC/HEALING set)

- SEPTIC FLESH

- RECTAL SMEGMA

- TRENCHWAR

- THE FIFTH ALLIANCE

- A KNIGHT UNDER MARIA'S ALTAR

