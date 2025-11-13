ERGOT mit zweitem Album

Solokünstler und Mastermind Lord Ergot, aus Italien, schuf ein neues Black Metal/Ambient-Werk, welches am 28.11.2025 aus der Dunkelheit ans Licht treten wird. "Decade" wird in Eigenregie veröffentlicht werden und gibt einen Vorgeschmack mit 'Notte Senza Fine', auf YouTube.







"Decade" Trackliste:





01. Notte Senza Fine

02. Quel Sogno Che Incombe

03. Tutto Niente E Nessuno

04. 11:11

05. AlterEgo666

06. O.M.N.I.

07. Riflesso Di Mille Realtà





Ergot - Notte Senza Fine [Italian Black Metal] - Video Premiere







https://www.youtube.com/watch?v=FYs4yxO-bak

Quelle: ERGOT YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: ergot decade notte senza fine