ERGOT mit zweitem Album
Solokünstler und Mastermind Lord Ergot, aus Italien, schuf ein neues Black Metal/Ambient-Werk, welches am 28.11.2025 aus der Dunkelheit ans Licht treten wird. "Decade" wird in Eigenregie veröffentlicht werden und gibt einen Vorgeschmack mit 'Notte Senza Fine', auf YouTube.
"Decade" Trackliste:
01. Notte Senza Fine
02. Quel Sogno Che Incombe
03. Tutto Niente E Nessuno
04. 11:11
05. AlterEgo666
06. O.M.N.I.
07. Riflesso Di Mille Realtà
Ergot - Notte Senza Fine [Italian Black Metal] - Video Premiere
https://www.youtube.com/watch?v=FYs4yxO-bak
ERGOT YouTube
- ERGOT YouTube
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- ergot decade notte senza fine
