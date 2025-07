STEVE HACKETT mit neuem Live-Album

STEVE HACKETT veröffentlicht heute via InsideOut Music mit "The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall" sein neues audio-visuelles Dokument seiner Show in der altehrwürdigen Londoner Venue im Oktober 2024. Hier könnt ihr euch den Song 'Fly On A Windshield' inklusive einem Gastauftritt von Steve Rothery von MARILLION anschauen.

Fly On A Windshield

https://www.youtube.com/watch?v=-3lVXDNTgMU