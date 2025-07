OF MICE & MEN mit neuem Video

Die amerikanische Post-Hardcore- und Metalcore-Band OF MICE & MEN hat via Century Media ein brandneues Musikvideo zur Single 'Wake Up' veröffentlicht. Der Track ist nicht nur ein energiegeladener Vorgeschmack, sondern auch ein weiteres Highlight aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum „Another Miracle“, das am 14. November 2025 das Licht der Welt erblicken wird.

Wake Up (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=tXAc5tQ_CVc